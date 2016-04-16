Партія місцевого самоврядування анонсувала створення Коаліції непарламентських політичних сил України

16 квітня 2016 року, за ініціативою політичної партії «Партія місцевого самоврядування», відбувся Всеукраїнський форум непарламентських сил України та громадських організацій. В заході взяли участь близько 200 представників 36 політичних партій та громадських об’єднань.

Мета заходу – об’єднати зусилля непарламентських сил України заради пошуку дієвих шляхів подолання політичної, економічної, соціальної кризи, побудови нової моделі державності та стратегії її розвитку.

Як зазначив голова ради ПАРМС Олександр Кондрашов, останні події у стінах Верховної Ради, в тому разі й стосовно формування нового уряду, остаточно розчарували українське суспільство та світову спільноту. Створення коаліції між «Народним фронтом» та Блоком Петра Порошенка завершило процес узурпації влади олігархатом. Це остаточно позбавляє Україну шансів на розвиток, реалізацію будь яких дієвих реформ, прирікаючи громадян на подальше зубожіння.

«Намагання чинної влади в будь-який спосіб не допустити проведення дострокових парламентських виборів, які б дозволили українському народові самостійно обрати новий, ефективний шлях порятунку та розвитку держави, призведуть до поглиблення політично-економічної кризи та загострення суспільних процесів. Уряд Гройсмана, як й попередній уряд Яценюка, не користується довірою суспільства, не має чіткого плану подолання кризових явищ. Парламентська коаліція повністю контролюється олігархічними групами. Фактично, відбулася концентрація влади в руках президента Петра Порошенка, який нещодавно був першим критиком узурпації влади Януковичем. Така вкрай загрозлива ситуація змушує прогресивні сили України об’єднати зусилля заради негайного порятунку України від неминучої втрати демократичного шляху розвитку та навіть суверенітету», - зазначив Кондрашов.

Коаліція існуватиме на засадах рівноправного членства, керівним органом якої стане міжпартійна Координаційна рада. Мета руху полягатиме в розробці стратегії побудови нової моделі державного управління. Напередодні дострокових парламентських виборів, які, на думку делегатів Форуму, неминучі, Коаліція непарламентських сил України запропонує людям детальний план першочергових дій, щодо реальних та ефективних змін у всіх напрямках народного господарства. За словами голови ради ПАРМС Форум непарламентських політичних партій та громадських організацій положить початок створенню потужного політично-громадянського руху - Коаліції непарламентських сил України, яку планується заснувати вже найближчим часом.

«Спільними зусиллями ми повинні негайно, разом з місцевими громадами, почати роботу над створенням нової народної Конституції України. Ми маємо домогтися зупинення пограбунку держави під гаслами приватизації державних стратегічних підприємств та землі, введення мораторію на підвищення тарифів, цін на основні продукти харчування та ліки. Ми маємо врешті-решт запропонувати суспільству дієвий механізм зупинення війни на Сході, та початку мирного процесу відродження економіки, міжнародного іміджу України, нормального життя громадян», - підкреслив Кондрашов.

Делегати Форуму підтримали резолюцію зібрання про об’єднання зусиль, та направили звернення до президента України з вимогою ініціювати розпуск Верховної Ради України, невідкладно зупинити антидержавні процеси, щодо розпродажу державних активів та підвищення тарифів.