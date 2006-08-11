Луценко не змінив своєї думки щодо Януковича

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не змінив своєї думки за фактом фальсифікації документів про зняття судимостей з Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, пояснюючи причини його згоди працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Однак при цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «на цей момент це питання вже не має тої суспільної ваги, ніж до формування уряду». В контексті сказаного міністр також зазначив, що не йому наразі давати оцінку подіям багаторічної давнини, однак він зобов’язаний був у свій час озвучувати оцінки експертів, оскільки суспільство мало бути поінформованим, але висновки мало робити самостійно.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня цього року Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що рішення про скасування судимостей лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА було сфальсифікованим

За його словами, рішення про закриття цієї справи було неправомірним.

Як зазначив тоді Ю.ЛУЦЕНКО, “казати про відсутність складу злочину, а тим самим кажучи, що ЯНУКОВИЧ сидів на зоні ні за що - це явний політичний прогиб перед людиною, яка хоче стати прем`єр-міністром. Щоб він вніс ЮЩЕНКУ біографію, де будуть відсутні декілька років його тяжкої молодості”.

Довідка УНІАН. В.ЯНУКОВИЧ у 1968 році у підлітковому віці був засуджений і відбував покарання в колонії для неповнолітніх, а в 1970 році був засуджений повторно. Обидві судимості зняті.