Підсумки виборів у Луганську

На виборах до Луганської міської ради пройшли Партія регіонів, Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», БЮТ і КПУ.

Як повідомив УНІАН голови луганської міської територіальної виборчої комісії Олексій КАЧАН, депутатські мандати між цими політичними силами розподілено наступним чином: Партія регіонів – 61 мандат, блок «Народна опозиція» - 7 мандатів, БЮТ – 4 мандати, КПУ – 4 мандати.

Ці ж політичні сили пройшли і до обласної ради, а депутатські мандати, згідно із даними обласної ТВК, розподілилися наступним чином: Партія регіонів – 100, блок «Народна опозиція» - 8, КПУ – 7, БЮТ – 5.