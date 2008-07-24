Ющенко на галявині дасть розширену прес-конференцію

У четвер, 24 липня, о 12.00 на зеленій галявині подвір`я Секретаріату Президента України розпочнеться розширена прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу глави держави, у ході прес-конференції йтиметься про підсумки у внутрішній та зовнішній політиці країни за перше півріччя.

Також В.ЮЩЕНКО окремо зупиниться на державних заходах з відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі.