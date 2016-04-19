У Слов'янську Росії передали останки воїна, загиблого при визволенні міста в 1943 році (фото)

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

В церемонії взяв участь в.о. заступника голови обладміністрації Ігор Стокоз, представники структурних підрозділів ОВЦА, мер Слов’янська Вадим Лях та громадськість.

Як сказано в повідомленні, завдяки діяльності союзу "Народна пам’ять", місії "Чорний тюльпан" та пошукового загону "Плацдарм" залишки воїна Борисова Миколи Ігнатовича було передано представнику Російської Федерації, координатору зі зв’язків із країнами СНД та Балтії Ленінградського обласного відділення загальноросійського громадського руху "Пошуковий рух Росії" Андрію Лященко.

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"Не дарма кажуть, що війна не скінчиться до тих пір, доки не буде поховано останнього солдата. Дуже багато безіменних воїнів чекають на вшанування. Чекають, коли їх буде знайдено і з належними почестями передано землі. Сьогодні ми зробили ще один маленький крок – передали останки воїна, який поклав своє життя, звільняючи Слов’янськ. Він знайде спокій у своїй рідній землі", - зазначив Стокоз.

За його словами, незважаючи на "складну ситуацію", яка сьогодні існує у взаємовідносинах з Росією, "ми демонструємо людяність і розуміння, що воїни у будь-якому випадку мають бути передані землі з усіма належними почестями".

Захід було завершено покладанням квітів та хвилиною мовчання.