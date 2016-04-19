У Кремлі не конкретизують строки вирішення долі Савченко і росіян Александрова та Єрофєєва

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

«Ми вчора сказали: єдине формулювання, яким ми б хотіли обмежити, - це те, що обговорювалася доля Савченко і обговорювалася доля російських громадян - двох, які вчора були засуджені. Також ми вчора повідомили, що до Савченко буде допущений генеральний консул України в Ростові-на-Дону. Поки що це вся інформація, яку ми готові надати за результатами цієї розмови», - сказав Пєсков.

При цьому він не зміг відповісти на питання, як швидко можуть розвиватися події.

Читайте такожАдвокат Савченко підкреслив принципову різницю між її справою та справою ГРУшників

Водночас на питання УНІАН про терміни ухвалення рішення стосовно Савченко і росіян Пєсков відповів: «Ми поки що не даємо будь-яких пояснень, в якому ключі обговорювалася доля і російських громадян, і української громадянки. Ми поки що не говоримо про це».

Крім того, Пєсков уточнив, що під час телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка обговорювалися питання врегулювання на сході України і порушувалися «інші питання двостороннього характеру».

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Порошенко в телефонній розмові з Путіним закликав негайно звільнити Савченко. Також сторони обговорили питання засуджених в Україні до 14 років ув'язнення російських військовослужбовців Єрофєєва і Александрова. Крім того, була досягнута домовленість про невідкладний допуск до Савченко генконсула України в Ростові-на-Дону. У зв'язку з погіршенням здоров'я Савченко Порошенко закликав допустити до неї українських або німецьких лікарів.

Читайте такожСавченко вимагає застосувати до себе Конвенцію про передачу засуджених осіб - лист