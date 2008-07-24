Тимошенко призначила головою Держкомлісгоспу свого однофамільця
17:38, 24 липня 2008Політика
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Микола Тимошенко - член фракції КПУ
Кабінет Міністрів України призначив головою Державного комітету лісового господарства України Миколу ТИМОШЕНКА.
Розпорядження уряду (від 23 липня 2008 р. № 975-р) розміщене на сайті Кабміну.
Довідка УНІАН. Микола ТИМОШЕНКО народився 27 квітня 1958 р. Працював директором Житомирського агрономічного коледжу. З листопада 2007 р. - народний депутат Верховної Ради шостого скликання, член депутатської фракції Комуністичної партії України. М.ТИМОШЕНКО є головою підкомітету з питань реформування агропромислового комплексу, розвитку науки та освіти Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.
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