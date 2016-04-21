Касько заявив, що фігурує ще у мінімум п'яти кримінальних провадженнях ГПУ проти нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це Касько сказав журналістам після допиту в ГПУ.

"Мені відомо про існування ще від трьох до п'яти кримінальних проваджень, де в реєстрі фігурує посилання на мене, тому будемо чекати нових викликів. Як на мене, це яскраво свідчить про тенденцію, про тренд... На сьогоднішній момент іншого процесуального статусу в мене немає (окрім статусу свідка), але напрямок Генеральної прокуратури очевидний, якщо, працюючи приблизно 13 років в органах прокуратури, у мене не було жодного дисциплінарного стягнення, щодо мене не було жодних перевірок чи питань, то після звільнення і висловлення своєї позиції про те, що відбувається у Генеральній прокуратурі, кримінальні провадження посипалися як з рогу достатку", - заявив Касько.

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Як повідомляв УНІАН, Касько заявив, що не розуміє причин його сьогоднішнього виклику Генпрокуратурою на допит у справі зловживання службовим становищем під час подачі заяв про процесуальну інтервенцію Держави Україна у справи Загального суду Європейського Союзу за позовами екс-президента Віктора Януковича та його синів до України.

18 квітня Каська допитували у справі щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.

Раніше Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська у справі про отримання квартир та обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.