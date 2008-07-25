Ющенко привітав Варфоломія І на українській землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І на українській землі.

Як передає кореспондент УНІАН, після урочистої зустрічі в аеропорту “Бориспіль” та вітання почесної варти В.ЮЩЕНКО, звертаючись до ВАРФОЛОМІЯ І, зазначив, що прибуття Патріарха в Україну є великим днем для країни, знаком Божого благословення для української землі і українського народу.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що приїзд Вселенського патріарха Україна сприймає як визнання заслуг українських християн і християнської Церкви в служінні Господу Богові. Президент відзначив, що підтримка Вселенського патріарха зміцнить дух, додасть сил і єднання у вірі во Христі українських християн.