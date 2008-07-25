СБУ порушила кримінальну справу щодо Затуліна

Служба безпеки України сьогодні ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію України депутата Державної думи Росії Костянтина ЗАТУЛІНА і порушила щодо нього кримінальну справу за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.

Про це УНІАН поінформувало джерело в СБУ.

Згідно з отриманою інформацією, СБУ порушила кримінальну справу за статтями 14 і 294 Кримінального кодексу України за фактом отримання інформації, що К.ЗАТУЛІН і представник Інституту країн СНД Кирило ФРОЛОВ намагалися дестабілізувати ситуацію під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі. При цьому, за словами джерела, вони хотіли залучити до цього прихильників Союзу православних.

За даними співрозмовника агентства, К.ЗАТУЛІНУ заборонено в’їжджати в Україну протягом одного року. Зараз він перебуває на території аеропорту Сімферополя і намагається отримати принаймні одноразовий дозвіл на перебування в Україні.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІН був затриманий в аеропорту Сімферополя ввечері 24 липня. За інформацією російської телекомпанії НТВ, К.ЗАТУЛІНА зупинили співробітники правоохоронних органів, пред`явили документ про заборону в`їзду до України і поставили відповідну печатку в паспорт. Як зазначає НТВ, К.ЗАТУЛІН разом із групою депутатів Держдуми РФ прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір «Великий капелюх», який традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії.