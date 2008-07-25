Затулін не знає, за чиї гроші він має летіти назад до Москви

Посольство Росії в Україні пізно вночі 24 липня передало Міністерству закордонних справ України ноту з вимогою пояснити затримання депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА в Сімферополі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Української філії Інституту країн СНД.

За даними прес-служби, у ноті Росія також “вкотре закликала Україну відмовитися від порочної практики обмеження свободи слова та свободи пересувань щодо російських громадян”.

За словами керівника громадської організації представництва Інституту країн СНД у Севастополі Володимира СОЛОВЙОВА, який зустрічав К.ЗАТУЛІНА в аеропорту «Сімферополь», представники української влади не пояснили депутату Держдуми, на якій підставі йому відмовлено у в`їзді до Криму.

Водночас В.СОЛОВЙОВ зазначив, що в документі, який забороняє К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України, сказано, що це рішення може бути оскаржено в суді.

За словами В.СОЛОВЙОВА, К.ЗАТУЛІН поцікавився, на якій підставі йому відмовлено у в`їзді, хто керівник відомства, яке ухвалювало це рішення тощо. «Присутній підполковник сказав, що не може це коментувати. На спроби домогтися відповіді він (К.ЗАТУЛІН – УНІАН) не отримав відповіді», - сказав В.СОЛОВЙОВ.

Він також повідомив, що К.ЗАТУЛІН «дві доби тому перебував у Києві, брав участь у роботі круглого столу, де жодних різких заяв не робив». «Ніхто не висував претензій з приводу його присутності, і ось він відлетів до Москви, потім приїхав в Україну на проведення турніру – і його не пускають», - заявив представник Інституту країн СНД у Севастополі.

За його даними, зараз К.ЗАТУЛІН досі перебуває в аеропорту Сімферополя. «Його провели в VIP-зал. Зараз стоїть питання про те, хто йому купуватиме квитки (до Росії – УНІАН), тому що він прилетів на чартерному рейсі, а цей чартерний рейс відлітає 28 липня», - повідомив В.СОЛОВЙОВ, зазначивши, що українська сторона відмовляється купувати квитки.

Як повідомляв УНІАН, першого заступника голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІНА затримали в аеропорту Сімферополя 24 липня.

За інформацією російської телекомпанії НТВ, К.ЗАТУЛІНА зупинили працівники правоохоронних органів, пред`явили документ про заборону в`їзду до України та поставили відповідну печатку в паспорт.

«Перший рейс вилітає о 8 ранку. Відповідно з 23.00 до 8-ї ранку мені виявлять теплу українську гостинність у VIP-залі. Іншими словами, я можу переночувати на дивані, на стільці або столі», – заявив К.ЗАТУЛІН.

Як зазначає НТВ, К.ЗАТУЛІН разом з групою депутатів Держдуми РФ прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір «Великий капелюх», який традиційно проводять у Криму напередодні Дня ВМФ Росії.