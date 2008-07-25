Президенти Чехії та Польщі хочуть бачити Україну і Грузію в НАТО

Президенти Польщі та Чехії Лех КАЧИНСЬКИЙ і Вацлав КЛАУС висловили підтримку вступу України і Грузії у НАТО.

Як передає чеське агентство новин CTK, про це вони заявили 24 липня під час зустрічі у замку Лани, літній резиденції чеського президента в Центральній Богемії.

Л.КАЧИНСЬКИЙ прибув у Чехію з робочим візитом 24 липня.

Крім того, президенти Чехії та Польщі заявили, що перспективи Лісабонської угоди і реформа ЄС будут залежати від Ірландії.

Зокрема, після зустрічі з Л.КАЧИНСЬКИМ В.КЛАУС зазначив, що він виступає проти Лісабонської угоди, і ця позиція залишається незмінною. Він наголосив, що уважає цю угоду помилкою, однак не стане нав’язувати свою точку зору Л.КАЧИНСЬКОМУ.

У свою чергу президент Польщі заявив, що угода не вступить у силу, якщо її не затвердить Ірландія.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що візит Л.КАЧИНСЬКОГО до Чехії пов’язаний саме зі спробами умовити В.КЛАУСА змінити свою точку зору щодо Лісабонської угоди.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27 країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської. Нова угода була прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося ухвалити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Угодою передбачається, зокрема, посилення ролі національних парламентів, зміна системи підрахунку голосів у Раді міністрів ЄС, створення посади Верховного представника Євросоюзу у закордонних справах і політики безпеки, який повинен, в той же час, бути віце-президентом Єврокомісії.

Лісабонська угода має бути ратифікована всіма членами ЄС до кінця 2008 року.