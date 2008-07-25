Російський МЗС викликав посла України: Грищенко відповість за Затуліна

Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО був викликаний до МЗС РФ для обговорення ситуації із забороною на в`їзд до України депутату Держдуми Костянтину ЗАТУЛІНУ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Затримання К.ЗАТУЛІНА - "волаючий прояв недружнього ставлення України до видного громадського діяча Росії", депутата парламенту, заявив у зв`язку з цим перший заступник глави МЗС РФ Андрій ДЕНИСОВ.

Сьогодні ж російське Посольство в Києві направило до МЗС України ноту з приводу інциденту. У документі висловлена "глибока стурбованість російської сторони у зв`язку з подібним рішенням" і прохання "негайно дати офіційні роз`яснення щодо інциденту, що стався".

Як повідомляв УНІАН, першого заступника голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІНА було затримано в аеропорту Сімферополя ввечері 24 липня. За інформацією російської телекомпанії НТВ, К.ЗАТУЛІН разом із групою депутатів Держдуми РФ прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір «Великий капелюх», який традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії.

За інформацією джерела в СБУ, Служба безпеки України порушила відносно К.ЗАТУЛІНА кримінальну справу за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.