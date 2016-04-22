Парубій відреагував на першу "прохідну" петицію до ВР, яка набрала 25 тисяч підписів

15:01, 22 квітня 2016
Політика
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав уряд внести до парламенту законопроект щодо професійної освіти, оскільки цього вимагає понад 25 тисяч людей, які підписали відповідну петицію до ВР.

парубий / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Парубія, понад 25 тисяч українців звернулися до парламенту підтримати урядовий законопроект про професійну освіту під реєстраційним №3231.

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Голова Верховної Ради переконаний, що “це свідчить про зростання довіри до законодавчого органу”.

В той же час він додав, що у зв'язку з переформатуванням уряду Кабмін відкликав низку своїх законопроектів, в тому числі проект закону №3231.

“Тому звертаємося до уряду якнайшвидше внести цей проект до Верховної Ради”, - наголосив Парубій.

Він підкреслив, що питання освіти є пріоритетним і важливим для парламенту.

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