Парубій відреагував на першу "прохідну" петицію до ВР, яка набрала 25 тисяч підписів

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Парубія, понад 25 тисяч українців звернулися до парламенту підтримати урядовий законопроект про професійну освіту під реєстраційним №3231.

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Голова Верховної Ради переконаний, що “це свідчить про зростання довіри до законодавчого органу”.

В той же час він додав, що у зв'язку з переформатуванням уряду Кабмін відкликав низку своїх законопроектів, в тому числі проект закону №3231.

“Тому звертаємося до уряду якнайшвидше внести цей проект до Верховної Ради”, - наголосив Парубій.

Він підкреслив, що питання освіти є пріоритетним і важливим для парламенту.