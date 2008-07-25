Огризко знайшов гроші на зворотній квиток Затуліну

Депутат Держдуми Костянтин Затулін досі перебуває в аеропорту Сімферополя, очікуючи, поки представники українського МЗС куплять йому квиток на літак до Москви.

Про це "Українській правді" сказав директор Української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов.

За його словами, станом на 11:45 Затулін ще не знав, чи оплатять йому переліт і чи зможе він полетіти в Москву найближчим рейсом о 13:20.

Корнілов також повідомив, що представники української влади вимагали від Затуліна вилетіти в Москву рейсом о 8 ранку. Однак він відмовився, пославшись на небажання "самостійно оплачувати примхи українського МЗС".

Після цього, за словами Корнілова, Затуліну нібито пообіцяли купити квиток за рахунок української сторони.

Крім того, за інформацією директора Української філії Інституту країн СНД, Затулін збирається провести прямо в аеропорту тренувальний тенісний матч зі своїм партнером, "раз вже він не зміг взяти участь у тенісному турнірі".

Водночас, за інформацією "Української правди", Затуліну вже куплено квиток на рейс "Сімферополь-Москва" на 13:20 за рахунок Міністерства закордонних справ України.

Як відомо, Затулін їхав на тенісний турнір "Великий капелюх", що традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії і був затриманий в аеропорту Сімферополя ввечері 24 липня.

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу відносно Затуліна за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.