Ющенко відстояв молебень у Києво-Печерській лаврі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у святковому молебні у Києво-Печерській лаврі, який відбувся у рамках урочистих заходів з відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Молебень спільно провели Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ І та Предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

ВАРФОЛОМІЙ І та ВОЛОДИМИР обмінялися вітальними словами з нагоди свята та подарунками.

У заході також взяли участь представники делегацій зарубіжних церков, які прибули до України на урочистості з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі, та урядовці.