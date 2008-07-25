Ющенко відстояв молебень у Києво-Печерській лаврі
13:06, 25 липня 2008Політика
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Службу провели Варфоломій і Володимир
Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у святковому молебні у Києво-Печерській лаврі, який відбувся у рамках урочистих заходів з відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Молебень спільно провели Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ І та Предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.
ВАРФОЛОМІЙ І та ВОЛОДИМИР обмінялися вітальними словами з нагоди свята та подарунками.
У заході також взяли участь представники делегацій зарубіжних церков, які прибули до України на урочистості з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі, та урядовці.
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