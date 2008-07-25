У Черновецького побачили, що Кличко захопився марнослів'ям

Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Алла ШЛАПАК вважає популістськими заяви окремих депутатів Блоку Кличка про підвищення розміру дотацій соціально вразливим категоріям киян до 50 грн. у зв’язку зі зміною цін на соціальні сорти хліба.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради.

За словами А.ШЛАПАК, «коли депутати усіх фракцій Київради працювали над розробкою рішення проблем київських хлібовиробників у зв’язку з інфляцією і подорожчанням всіх компонентів і енергоносіїв, Блок Кличка жодних пропозицій щодо збільшення розмірів дотації до 50 гривень не вносив».

Крім того, додала вона, коли схвалювався бюджет столиці на 2008 рік, в якому були закладені доплати і дотації для соціально вразливих категорій мешканців столиці, депутати Блоку Кличка "взагалі не взяли участі в голосуванні. "Тому заяви про те, як Блок Кличка готовий «захистити» киян – це нічим не прикритий популізм і самопіар», - підкреслила голова Постійної Комісії.

А.ШЛАПАК зазначила, що Київ – єдине місто, влада якого передбачила соціальний захист громадян у зв’язку зі зміною цін на хліб. «Цей результат став можливим завдяки майже місяцю роботи спільної робочої групи, до якої увійшли представники депутатського корпусу і КМДА», - наголосила вона.

Голова постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту звернула увагу, що розмір адресної дотації розраховувався виходячи з норм річного споживання хліба, які визначені Кабінетом міністрів України. «Згідно з цими нормами, середньостатистична доросла працююча людина споживає 39 кг «Українського» і 62 кг «Пшеничного» хліба на рік. Різниця між новою і старою ціною складала трохи більше 11 гривень. Робоча група ухвалила рішення збільшити цю дотацію до 15 гривень з урахуванням зміни вартості батона», - зазначила вона.

«Тому коли ж представники Блоку Кличка говорять про підняття розміру дотацій до 50 гривень, при цьому абсолютно не володіючи жодними бюджетними цифрами і розрахунками, то нічим іншим, як марнослів’ям, це назвати не можна», - підсумувала А.ШЛАПАК.