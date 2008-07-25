Затулін постукав по м'ячику і вилетів до Москви

Перший заступник голови Комітету Державної думи Росії у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН вилетів із Сімферополя до Москви рейсом 13.20 за київським часом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила телефоном співробітниця московської приймальні Інституту країн СНД.

«Костянтин Федорович зателефонував, сказав, що вже вилетів», - повідомила співробітниця приймальні. При цьому вона не змогла уточнити, хто купив квиток К.ЗАТУЛІНУ.

Як стало відомо УНІАН, перебуваючи на території аеропорту «Сімферополя», російський депутат намагався грати в теніс. Правда, через деякий час правоохоронці попросили його повернутися до VIP-залу. Квиток К.ЗАТУЛІНУ куплено за рахунок МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІН був затриманий в аеропорту Сімферополя увечері 24 липня. За інформацією російської телекомпанії НТВ, К.ЗАТУЛІН разом із групою депутатів Держдуми РФ прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір, який традиційно проводиться в Криму напередодні Дня ВМФ Росії.

За інформацією джерела в СБУ, Служба безпеки України порушила відносно К.ЗАТУЛІНА кримінальну справу за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі.