Луценко не схвалює поведінку Жванії на допиті

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відмовився прокоментувати заяву народного депутата Давида ЖВАНІЇ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) щодо вимоги імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, зазначивши, що такий коментар з його боку був би «антидержавним».

Водночас міністр підкреслив, що публічний конфлікт між колишніми соратниками В.ЮЩЕНКОМ і Д.ЖВАНІЄЮ шкодить державним інтересам України.

«Мені не подобаються політичні, державні, моральні аспекти цього конфлікту. Він є неприйнятним з огляду на державницький інтерес. І як міністр внутрішніх справ, який є підлеглий Президенту України, утримаюся від коментаря щодо заяви Д.ЖВАНІЇ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також заявив, що не схвалює поведінку Д.ЖВАНІЇ на допиті в Генпрокуратурі і його некоректні висловлювання на адресу слідчого.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Генеральна прокуратура заявила про провокаційну протидію Д.ЖВАНІЇ розслідуванню справи про посягання на життя В.ЮЩЕНКА.

“Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за фактом посягання на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА. – йдеться у заяві. – Сьогодні, 23 липня 2008 року, на 10 годину для допиту у даній кримінальній справі як свідка викликано народного депутата Д.ЖВАНІЮ. При цьому відповідно до ст. 85-2 КПК України допит було заплановано провести із застосуванням відеозапису”.

У Генпрокуратурі повідомили, що Д.ЖВАНІЯ прибув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури о 10.15 і відразу ж на початку слідчої дії, коли йому було поставлено запитання про анкетні дані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 85 та ч. 4 ст. 167 КПК України, він безпричинно, бажаючи використати будь-який штучний привід для уникнення допиту, зловживаючи статусом народного депутата України, самовільно залишив приміщення кабінету слідчого. На неодноразові зауваження слідчого про незаконність та неприпустимість таких дій Д.ЖВАНІЯ не відреагував, і, нехтуючи вимогами Конституції, Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про статус народного депутата України», від подальшої участі у слідчій дії ухилився.

У Генпрокуратурі також зауважили, що Д.ЖВАНІЯ дозволяє собі численні, безпідставні заяви у засобах масової інформації про відсутність факту отруєння, однак систематично ухиляється від надання з цього приводу свідчень та аргументації своєї позиції при проведенні слідчих дій.

24 липня прес-служба Д.ЖВАНІЇ поширила заяву, в якій засуджується висловлена В.ЮЩЕНКОМ думка про причетність Д.ЖВАНІЇ до “ніким не доведеного факту начебто його (Президента – УНІАН) отруєння”.

У заяві, зокрема, йдеться, що подібні дії В.ЮЩЕНКА ставлять під сумнів його відповідність високій посаді Президента України, оскільки порушення Конституції, зокрема у частині презумпції невинуватості, є вагомою підставою для початку процедури імпічменту глави держави.