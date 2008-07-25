Кріль запевняє, що він Балозі - не брат, не сват і навіть не кум

14:25, 25 липня 2008
Політика
1252 0

Лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ запевняє, що не має жодних родинних зв’язків з главою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ.

Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції на сайті “Ліга”.

“Хочу розчарувати вас - я не є ні найближчим, ні далеким родичем Віктора БАЛОГИ”, - сказав він.

При цьому І.КРІЛь зазначив, “поклавши руку на серце”, що він навіть “не є кумом Віктора БАЛОГИ”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter