Кріль запевняє, що він Балозі - не брат, не сват і навіть не кум
14:25, 25 липня 2008Політика
1252 0
Лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ запевняє, що не має жодних родинних зв’язків з главою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ.
Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції на сайті “Ліга”.
“Хочу розчарувати вас - я не є ні найближчим, ні далеким родичем Віктора БАЛОГИ”, - сказав він.
При цьому І.КРІЛь зазначив, “поклавши руку на серце”, що він навіть “не є кумом Віктора БАЛОГИ”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter