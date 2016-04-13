Міністерська "Трійка" ОБСЄ закликала усі сторони на Донбасі зупинити бойові дії

Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Німеччини Сербії, Австрії, які входять до так званої "Трійки", яка відповідає за організацію 23-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Гамбурзі.

У заяві учасники "Трійки" ОБСЄ висловили рішучу стурбованість з приводу повідомлень про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та розміщення важкого озброєння у зоні безпеки на сході України.

Міністри підкреслили, що відновлення воєнних дій і повернення забороненого озброєння, як про це доповідає Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, свідчить про порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

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Тому, з цієї причини міністерська "Трійка" закликала усіх підписантів Мінських угод дотримуватися їхніх зобов'язань.

Окрім того, міністри та генсекретар ОБСЄ закликали сторони на Донбасі повною мірою забезпечити безпечний, вільний та необмежений доступ спостерігачам ОБСЄ по всій площі зони конфлікту, в тому числі на ділянці українсько-російського кордону у відповідності до мандату СММ ОБСЄ та Мінських угод.

Також, вони підкреслили, що інциденти проти спостерігачів ОБСЄ, як про це повідомляла в останні дні Спеціальна моніторингова місія, є неприйнятними, а усі відповідальні за погрози та застосування сили проти цивільних спостерігачів повинні понести відповідальність.