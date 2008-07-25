Ющенко та Варфоломій вийшли з графіку заради кави у Володимира

Після спільного молебну Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І та Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і вся України ВОЛОДИМИРА у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Блаженніший Митрополит запросив Патріарха Варфоломія та пана Президента до своєї особистої резиденції, що розташована на території Лаври. Високі гості прийняли запрошення, повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ МП. У Предстоятельскій резиденції за чашкою кави відбулася дружня співбесіда Президента України з високими церковними діячами.

У прес-службі підкреслили, що цей захід не був запланований у жодній програмі: “ані в нашій церковній, ані в офіціальній державній”.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні вранці до Києву прибув Вселенський Патріарх Варфоломій І. З аеропорту Бориспіль почесний гість разом із Президентом України Віктором Ющенком прибув до Києво-Печерської Лаври. ЮЩЕНКО взяв участь у святковому молебні у Києво-Печерській лаврі, який відбувся у рамках урочистих заходів з відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Молебень спільно провели Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ І та Предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

ВАРФОЛОМІЙ І та ВОЛОДИМИР обмінялися вітальними словами з нагоди свята та подарунками.