Заступник Хорошковського вилетів, бо не ходив на роботу

Кабінет міністрів України розпорядженням № 982-р від 23 липня 2008 року звільнила Михайла ТОВТА з посади заступника голови Державної митної служби України – начальника Західної регіональної митниці.

Текст відповідного розпорядження розміщений на Урядовому порталі.

Як пояснюється у розпорядженні, М.ТОВТА звільнено відповідно до пункту 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Довідка УНІАН. Пункт 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через “нез`явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв`язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності".

М.ТОВТ був призначений на посаду заступника голови Державної митної служби України – начальника Західної регіональної митниці розпорядженням Кабінету міністрів України № 918-р від 31 жовтня 2007 року. До призначення на цю посаду М.ТОВТ працював заступником начальника Західної регіональної митниці.