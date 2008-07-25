Жванія каже, що неодмінно подасть на Ющенка до суду

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) має намір захищати в суді свою честь і гідність у справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я знайду юридичну форму, яким чином подати до суду», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Зокрема, він запевнив, що оскаржуватиме в суді заяву заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА у справі про отруєння Президента.

Крім того, депутат зазначив, що форма вчорашньої заяви Президента про те, що він причетний до його отруєння, не дає можливості напряму оскаржуватиме ці слова в суді. «Форма заяви Президента – «я думаю» – не дає можливості напряму оскаржувати це питання в суді», - сказав Д.ЖВАНІЯ, припустивши, що перш ніж зробити таку заяву В.ЮЩЕНКО детально консультувався з юристами.

«Я діятиму в рамках закону, і, природно, свою честь і гідність я захищатиму», - запевнив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня І.ПУКШИН назвав відмову Д.ЖВАНІЇ давати свідчення в Генеральній прокуратурі у справі отруєння В.ЮЩЕНКА ухвалим демаршем, який порушує кримінально-процесуальне законодавство.

На думку І.ПУКШИНА, така поведінка одного з фігурантів справи про отруєння кандидата на пост Президента свідчить про його побоювання розкриття нових фактів і обставин. Можливо, припустив І.ПУКШИН, Д.ЖВАНІЯ навмисно уникає незручних для себе питань, які зруйнують його останні скандальні заяви.

«Нагадаю, що він - один з найнаполегливіших організаторів тієї вечері у Володимира САЦЮКА, після якої В.ЮЩЕНКО раптово занедужав. Отже, Д.ЖВАНІЯ прямо або побічно «допоміг» кандидату в Президенти повечеряти отрутою», - сказав І.ПУКШИН.

24 липня В.ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві висловив думку про причетність Д.ЖВАНІЇ до його отруєння.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи причетний, на його особисту думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО сказав: "Думаю, так. Це м`яка форма - хотів би наголосити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми".