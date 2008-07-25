Варфоломій віч-на-віч розкрив Ющенку другу мету свого візиту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що візит Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ I надасть поштовх для формування єдності православних церков в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з ВАРФОЛОМІЄМ І у форматі віч-на-віч.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив діяльність Вселенського патріарха. «Ваш візит - це шана для всіх православних християн України. Це потужний поштовх для формування єдності та порозуміння православних церков в Україні. Ласкаво просимо в Україну», - сказав він.

У свою чергу, ВАРФОЛОМІЙ І подякував Президенту України за прийом на високому рівні. Він запевнив, що прибув з добрими емоціями для того, щоб гідно відзначити 1020-річчя Хрещення Київської Русі. «Ми хочемо привітати вас персонально, Українську державу із тим, що ви вирішили святкувати на такому високому рівні цю подію», - сказав він.

ВАРФОЛОМІЙ І підкреслив, що Вселенський патріархат є відправною точкою православ`я і центром зв`язків між усіма православними християнами у світі. За його словами, крім святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі, метою візиту є допомога сестринським церквам та привнесення миру і єдності в українське православ`я.