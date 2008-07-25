Міністр юстиції відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін "з етичних міркувань"

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає недоцільним і відмовився від поїздки Олімпійські ігри в Пекін у складі гостьової делегації України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як зазначається у заяві міністра, таке рішення ухвалене ним з етичних міркувань.

Міністр наголошує, що скасована поїздка у Пекін не пов‘язана з виконанням ним повноважень керівника головного юридичного відомства країни. А тому участь у складі делегації є такою, що не відповідає засадам професійної етики державного службовця.