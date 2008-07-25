Жванія каже, що він - нормальний, і самогубцею не буде

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС) закликає лідерів парламентських фракцій знову створити Тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді щодо отруєння кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я звертаюся до всіх керівників фракцій ВР для того, щоб створити слідчу комісію щодо отруєння кандидата в Президенти ЮЩЕНКА», - сказав Д.ЖВАНІЯ. (УНІАН: ТСК з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА працювала у ВР ІV скликання. ТСК очолював Володимир СІВКОВИЧ).

Д.ЖВАНЦЯ наголосив, що це питання стало дуже резонансним в Україні і за кордоном. На його думку, потрібно до кінця провести слідство, яке чітко відповість на запитання, чи було отруєння Президента. На його думку, в цьому питанні має розібратися слідство, а не так, “що Президент тиснув на слідство і призначав винних у цій справі».

Окрім цього, він заявив, що слідчою групою Генпрокуратури керують безпосередньо з Секретаріату Президента.

Він також упевнений, що Президент відповідатиме за моральну шкоду, завдану йому та його сім`ї, не тільки перед судом, а й перед обличчям Господа.

«Я нічого не боюся, у мене немає ні фобій, ні побоювань, я можу сміливо дивитися в обличчя своїм дітям», - сказав Д.ЖВАНІЯ, додавши, що це питання стосується не тільки В.ЮЩЕНКА, а й усієї країни.

Д.ЖВАНІЯ також зазначив, що не знає, коли і яким чином було отруєно В.ЮЩЕНКА, також цього не знає і слідство.

Він додав, що не проти створення в парламенті ТСК, яка розбереться з питаннями його громадянства.

Водночас, на думку нардепа, справа щодо позбавлення його громадянства буде нескінченною. Жванія запевнив, що Секретаріат Президента ніякими переслідуваннями не примусить його покинути країну: "Я хочу заявити, що у мене цілком нормальний психічний стан, і " кйого "президентськаоманда не примусить мене ані покінчити життя самогубством, ані виїхати з країни, ані навіть злякатися".

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у президенти України, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання, і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Тим часом Д.ЖВАНІЯ, який під час виборчої кампанії 2004 року входив у коло наближених до В.ЮЩЕНКО осіб, 2008 року почав публічно говорити, що В.ЮЩЕНКА не було отруєно діоксином. Він також заявив, що результати аналізів було сфальсифіковано, а отруєння глави держави було харчовим.

Своєю чергою 24 липня В.ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві висловив думку про причетність Д.ЖВАНІЇ до його отруєння.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи причетний, на його особисту думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО сказав: "Думаю, так. Це м`яка форма - хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми".