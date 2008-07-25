Міністр Павленко проміняв дружину на чоловіка у трико

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко виключив свою дружину з офіційної делегації на Олімпійських іграх.

Про це він сказав на прес-конференції, повідомляє Обкомз посиланням на Українські новини.

Павленко відзначив, що, відповідно до регламенту, йому дозволялося взяти супроводжуючу особу, якою, за його словами, повинна була бути його дружина, однак через дефіцит місць у списку офіційної делегації він відмовився від цього права заради включення в список ще одного тренера.

За його словами, уже затверджений остаточний список офіційної делегації, у котрий входять 254 спортсмена, 16 спарингів-партнерів і запасних спортсменів олімпійської збірної, 160 осіб – тренери, лікарі і масажисти, 25 осіб – офіційні особи і члени штабу олімпійської делегації.

У свою чергу, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка відзначив, що, відповідно до правил, кількість членів делегації (без спортсменів) не повинна перевищувати 55% кількості спортсменів, що завоювали олімпійські ліцензії.

Літні Олімпійські ігри пройдуть 8-24 серпня в Пекіні.

Як відомо, Павленко потрапив у скандал через те, що його дружина поїхала разом з ним на олімпіаду в Турин, пише Українська правда. Тоді міністр пояснив його дружина відвідала Олімпійські ігри в Туріні за власний рахунок, а перебування її в самій Італії "нічого не коштувало, оскільки вона жила в його готельному номері".