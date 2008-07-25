Рибаков звинуватив Тимошенко у розповсюдженні "фальшивок"

Народний депутат України Ігор РИБАКОВ (фракція БЮТ) звинувачує лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у політичному рейдерстві.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві І.РИБАКОВА.

За словами І.РИБАКОВА, заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ написав листа Ю.ТИМОШЕНКО, в якому на підставі рішення міжпартійного з’їзду блоку просить керівника уряду сповістити центральні органи виконавчої влади про те, що І.РИБАКОВ уже не є народним депутатом і тому на його офіційні звернення треба реагувати не як на депутатські запити, а як на звичайні апеляції.

“Із оперативністю, яка заслуговує кращого застосування, а точніше, з дивним поспіхом Ю.ТИМОШЕНКО доручає центральному органу виконавчої влади і окремо – Державній митній службі “розглядати звернення РИБАКОВА Ігоря Олександровича в порядку, передбаченому Законом “Про звернення громадян”, - йдеться у заяві І.РИБАКОВА.

“Розцінюю цю двоходову комбінацію як спробу вчинити ще один акт розправи наді мною як народним депутатом, котрий відкрито заявив про свій політичний протест і припинив участь у діяльності парламентської більшості. Доручення прем’єр-міністра є кричущим прикладом її правового невігластва та зухвалого нехтування законами. Отже, А.ПОРТНОВ написав Ю.ТИМОШЕНКО чергову фальшивку, на підставі якої вона видає абсолютно незаконне доручення. По суті, прем’єр одноосібно підмінила функції ЦВК, що притаманно рейдерському стилю її роботи. Зверну увагу й на те, що прем’єр-міністр, по суті, дозволяє не реагувати на мої звернення Державній митній службі”, - наголошує І.РИБАКОВ.

На думку депутата, у такий спосіб керівник уряду хоче його позбавити “одного з важелів у розпочатій безкомпромісній боротьбі з контрабандою, зловживаннями та тіньовими оборудками у Державній митній службі України”.

І.РИБАКОВ також підкреслив, що доручення Ю.ТИМОШЕНКО не реагувати на його депутатські запити не має жодної юридичної сили. “Впевнений, що провокаційні випади на мою адресу не зможуть дезорієнтувати громадськість щодо справжніх причин мого виходу з коаліції та моєї політичної позиції”, - сподівається він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

30 червня джерело УНІАН в БЮТ повідомило, що міжпартійний з’їзд блоку позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата. Але 7 липня Одеський окружний адміністративний суд заборонив Центральній виборчій комісії здійснювати дії щодо реєстрації наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» замість І.РИБАКОВА.