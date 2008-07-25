Експерт: Партія регіонів і Секретаріат Ющенка співпали щодо Луценка

Представники Партії регіонів намагаються перевести так звану «справу Кернеса» у політичну площину.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ в коментарі, переданому агентству УНІАН.

За його словами, «регіонали» намагаються перевести рядовий силовий привід на допит громадянина України Геннадія КЕРНЕСА із суто буденного факту в політичну площину. «Це може свідчити про те, що у Партії регіонів чергова криза креативних ідей, і вони намагаються зачепитися за будь-який інформаційний мотив», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому він також заявив про «практично тотожну риторику спікерів Партії регіонів і політологів, близьких до Секретаріату Президента», що, на думку експерта «свідчить про спільність намірів ПР і СП відносно як Г.КЕРНЕСА, так і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА».

«Очевидно, вони вважають, що силовий привід Г.КЕРНЕСА до МВС - це такий самий «подарунок долі», як і «ляпас» Ю.ЛУЦЕНКА (київському меру – УНІАН) Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. У тому сенсі, що за цей факт можна буде зачепитися або в парламенті, або в прокуратурі і спробувати зняти Ю.ЛУЦЕНКА з його посади», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Харкові Г.КЕРНЕС був затриманий працівниками міліції. Мета затримання, за даними міліції - виконання постанови слідчого у справі про замах на навмисне вбивство, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в міліції заявили, що Г.КЕРНЕС «впродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (зокрема перед громадськістю) своє небажання брати участь в процесуальних діях».

23 липня Партія регіонів висунула вимогу прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО негайно зробити представлення на звільнення міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА “у зв`язку з грубим порушенням ним законів, Конституції України і прав людини під час затримання виконуючого обов`язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА”.

Крім того, як говориться в заяві Партії регіонів, ця політична сила вимагає від Генеральної прокуратури негайного порушення кримінальної справи відносно Ю.ЛУЦЕНКА.

Партія регіонів також вимагає, щоб Генпрокуратура зробила все для того, щоб “провести негайно психіатричну експертизу Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки його дії є неадекватними”.