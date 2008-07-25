Тимошенко дала розпорядження встановити в Швеції пам’ятник Мазепі

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 994-р від 23 липня 2008 року вніс зміни до плану заходів з підготовки та відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, Кабінет Міністрів доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству культури та туризму протягом 2009 року опрацювати питання щодо встановлення монумента гетьману Івану Мазепі та увічнення пам`яті його соратників у Королівстві Швеція і внести в установленому порядку на розгляд уряду відповідні пропозиції.

Уряд також доручив Мінтрансзв`язку забезпечити у другому півріччі 2008 року та у 2009 році випуск та введення в обіг поштових марок і конвертів, присвячених 300-річчю Полтавської битви.

Крім того, уряд пропонує Національному Банку у третьому кварталі 2008 року виготовити пам`ятну монету “Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII-XVIII століть”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням № 567-р від 2 квітня цбого року утворив Організаційний комітет з підготовки та відзначення 300-річчя подій, пов`язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу.

Оргкомітет очолює віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

Водночас цим же розпорядженням уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення 300-річчя Полтавської битви. Він передбачає проведення тематичних занять і виставок, підготовку теле- і радіопрограм, ремонтно-реставраційних робіт на об`єктах Державного історико-культурного заповідника “Поле Полтавської битви”, а також створення Музею українського козацтва у складі цього заповідника.

Планується також провести у Полтавській області роботи з реставрації редутів часів Полтавської битви, спорудження обелісків і майданчиків для розміщення наметових містечок туристів та об`єктів громадського харчування, торгівлі, побутового, медичного і санітарно-гігієнічного обслуговування.

Передбачається, що у рамках відзначення 300-річчя Полтавської битви буде організовано державний візит Короля ШВЕЦії до України. У рамках візиту передбачається організувати у залі козацької слави Державного історико-культурного заповідника “Поле Полтавської битви” експозицію копій документів, які стосуються 300-річчя подій, пов`язаних із воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу.