В Одесі відкрито Почесне консульство ФРН

Тимчасова повірена у справах Федеральної Республіки Німеччини в Україні Сюзанна ШЮТЦ представила сьогодні мерові Одеси Едуарду ГУРВІЦУ німецького Почесного консула в Одесі Олександра КІФАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами глави дипломатичної місії, Одесу і ряд міст Німеччини зв`язують давня дружба і співпраця. Останнім часом економічні і культурні взаємини розвиваються особливо активно. «Постійно росте потік туристів з Німеччини до Одеси, - підкреслила С.ШЮТЦ. - Тому важливо було відкрити в цьому приморському місті офіційне представництво».

Мер Одеси, у свою чергу, висловив упевненість, що «двосторонні зв`язки плідно розвиватимуться». Особливо відзначив Е.ГУРВІЦ багаторічні побратимські зв`язки Одеси і Регенсбурга, який на початку 90-х років надавав одеситам значну гуманітарну допомогу».

Як наголошувалося на зустрічі в мерії, Почесному консулові ФРН в Одесі О.КІФАКУ належить перш за все вирішувати організаційні питання, пов`язані з перебуванням на півдні України німецьких туристів, здійснювати сприяння культурним, освітнім і економічним зв`язкам. Його повноваження розповсюджуються на Одеську, Миколаївську, Херсонську області і Автономну Республіку Крим.