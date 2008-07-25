Фракція БЮТ зірвала сесію Рівненської облради

Сесія Рівненської облради 25 липня так і не відбулася через те, що депутати найбільшої фракції – БЮТ - не зареєструвалися в залі, протестуючи в такий спосіб проти тиску на територіальну виборчу комісію.

Як повідомив журналістам голова облради Олександр ДАНИЛЬЧУК, депутати-бютівці обурені тим, що територіальна виборча комісія ніяк не може прийняти рішення про припинення повноважень депутата облради Валерія Богуцького, який нещодавно покинув лави партії «Батьківщина», очоливши обласну організацію новоствореної партії «Єдиний центр». За словами голови облради, на територіальну виборчу комісію здійснюється тиск з метою не допустити припинення депутатських повноважень В.БОГУЦЬКОГО та реєстрації депутатом наступного за ним у партсписку Олександра ДМИТРУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення щодо В.БОГУЦЬКОГО територіальна виборча комісія мала прийняти перед початком сесії облради, однак не змогла розпочати роботу через відсутність кворуму.

Обурення з приводу дій депутатів-бютівців висловила обласна організація Народного союзу «Наша Україна». У заяві її Рівненської облорганізації йдеться про те, що «бютівці свої партійні інтереси поставили вище за інтереси області та вирішення соціальних питань її мешканців». Адже депутати облради мали вирішити питання щодо внесення змін до бюджету області, розподілу коштів з перевиконання бюджету, які планувалося спрямувати на газифікацію сіл, медичні заклади і заклади освіти, інші соціально-значимі об’єкти.

Керівник фракції «Наша Україна» в облраді, заступник голови облдержадміністрації Степан ПАВЛЮК висловив жаль, що питання про припинення повноважень одного з депутатів заблокувало роботу всього депутатського корпусу.

А голова фракції БЮТ в облраді Микола КУЧЕРУК порівняв політичний тиск на ТВК з практикою Секретаріату Президента України, яка «докотилася вже до Рівненщини».

У свою чергу депутат облради В.БОГУЦЬКИЙ заявив, що у випадку, якщо ТВК позбавить його депутатського мандата, він буде захищати його у суді. Адже, за його словами, мова іде не просто про одного з депутатів, а про забезпечення роботи всієї облради. На його думку, депутати повинні бути депутатами, а не рядовими виконавцями волі партійних лідерів, не «просто людьми, які ходять на сесію, щоб натискати кнопки».