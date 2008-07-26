Записка Барака Обами, залишена в Стіні плачу в Єрусалимі (фото)

Ізраїльська газета "Маарів" оприлюднила фото і текст записки, яку кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама в ніч на 24 липня залишив в Стіні плачу в Єрусалимі. За іудейською традицією, прохання, що містяться в таких записках, неодмінно будуть почуті Богом.

Як повідомляє NEWSRu.co.il, посилаючись на "Маарів", відразу після того, як Обама відійшов від Стіни, до місця, де він стояв, підійшов студент єшиви (релігійного навчального закладу) і дістав записку. Вона написана на фірмовому папері готелю "Цар Давид", де зупинявся Обама в Єрусалимі, а почерк дуже схожий на почерк Обами.

У записці прохання: "Господи, бережи мою сім`ю і мене. Пробач мої гріхи, допоможи мені встояти перед гординею і відчаєм. Дай мені мудрість чинити правильно і справедливо. І зроби мене знаряддям волі Твоєї".

Стіна плачу, або Західна стіна - це єдиний фрагмент Другого Єрусалимського храму, що зберігся, - святині іудеїв, зруйнованої римлянами в 70 році нашої ери.

Обама відвідав Ізраїль в рамках свого турне країнами Близького Сходу і Європи. Він зустрівся з вищими чиновниками країни, зокрема з президентом Шимоном Пересом, і пообіцяв, що в разі перемоги на президентських виборах збереже "особливі відносини" між США і Ізраїлем і зробить все можливе для установлення миру на Близькому Сході.

Лента.ру