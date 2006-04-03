Час рибалок-екстремалів

На річках Київської області розпочався нерест.

Як повідомив УНІАН начальник Верхньодніпровського державного басейнового управління охорони водних живих ресурсів Іван ГЕРАСИМОВ, з 5 квітня по 13 червня (включно) забороняється рибальство на Київському і Канівському водосховищах із затоками і протоками, а також на річках Десна, Козинка, Стугна, Красна, Рось, Гуйва, Гнилопять, Случ.

На період заборони дозволяється любительський і спортивний лов риби з берега, за межами місць нересту та у межах населених пунктів, розташованих на берегах водойм і річок, однією поплавковою або донною вудками з одним гачком і спінінгом з блешнею.

Особи, винні у порушенні правил лову риби у нерестовий період, будуть притягуватися до відповідальності згідно із чинним законодавством.