СБУ заявляє про наявність усіх доказів роботи "азовця" Краснова на російські спецслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив журналістам біля будівлі СБУ на вул. Володимирська, 33, де проходив мітинг за участі близько 30 осіб, переважно членів цивільного корпусу “Азов”.

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“Слідство буде продовжуватися, незважаючи на будь-який тиск, заяви політиків, СБУ буде професійно займатися розслідуванням цієї справи. Тому що, за нашим глибоким переконанням, Краснов є агентом російських спецслужб”, - сказав Ткачук.

Також він закликав громадськість утриматись від емоційних оцінок справи Краснова, й надати можливість слідству, а згодом і суду об'єктивно розібратися у справі.

Крім того, він заявив що коли справа проти Краснова буде передана до суду, СБУ не клопотатиме про закритий судовий процес, рішення про відкриті чи закриті засідання прийматиме сам суд.

Також Ткачук наголосив, що докази причетності Краснова до співпраці з російськими спецслужбами є беззаперечними.

“Якщо говорити по суті справи, то якщо він був затриманий з 30 кг вибухівки за 20 км від Києва, то хіба це не достатня підстава, щоб його тримати під вартою?”, - заважив Ткачук.

Крім того, Ткачук додав, що у телефоні Краснова виявили запис його розмови зі співробітником російських спецслужб, під час якої вони домовляються про скоєння теракту у Києві.

Ткачук додав, що заява Краснова про те, що нібито він збирався повідомити про цю розмову українським спецслужбам, неправдива.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

26 квітня суд продовжив арешт Краснова до 24 червня.