СБУ опублікувала розмову нібито "азовця" Краснова з російським куратором (відео)

"Краснов спілкується зі своїм російським куратором", - йдеться у назві відео.

У першій з розмов йдеться про взаємодію нібито Краснова з Коледою М. В. (йдеться про затриману у квітні 2014 року громадянку РФ, яка працювала на російські спецслужби, - ред.). Голос, підписаний як "громадянин РФ" розпитує, з якого телефону співбесідник спілкувався з нею, адже "девочку взяли".

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Варто зазначити, що в ході розмови голос чоловіка, вказаного як Краснов, стверджує, що він "в основному їй все передавав".

В ході іншого діалогу про п'ять машин, які прямують до Слов'янська, голос чоловіка, підписаного як Краснов, називає майданівців "ї**нутими". Чоловік звітує про про озброєних активістів, які прямують до міста, вказуючи марки і ознаки автівок.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. У СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.

У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

Сьогодні у мережі з'явилися фотографії побитого Краснова.