На Банковій озвучили подробиці повернення Віри Савченко до України

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко, пише Українська правда.

Так, на запитання про те, яким чином вдалося вивезти Віру Савченко із Росії, Цеголко відповів: "Завдяки ефективній роботі українських дипломатів та залученню міжнародних партнерів".

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За його словами, звільненням Віри Савченко крім президента займався міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв та генконсул України в РФ Геннадій Москаленко і вся його команда.

Нагадаємо, автомобіль з дипломатичними номерами, в якому перебувала Віра Савченко, 27 квітня зупинили на російському КПП на російсько-українському кордоні.

Як заявив адвокат Ілля Новіков, причиною затримання Савченко стало те, що вона перебувала в розшуку "за образу чеченського судді".

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Віра Савченко вже перетнула український кордон і перебуває в Україні.