Віра Савченко перетнула кордон і вже перебуває в Україні - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

"Щойно генеральний консул в Ростові поінформував мене, що Віра Савченко перетнула український кордон і вже перебуває на рідній землі", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, автомобіль з дипломатичними номерами, в якому перебувала Віра Савченко, 27 квітня зупинили на російському КПП на російсько-українському кордоні.

Як заявив адвокат Ілля Новіков, причиною затримання Савченко стало те, що вона перебувала в розшуку "за образу чеченського судді".

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Пізніше українські дипломати повідомили, що Савченко перебуває у салоні дипломатичної машини разом з консулом, проте співробітники КПП заблокували автомобіль, а паспорт Віри вилучили.

Вранці 28 квітня Новіков повідомив, що Савченко перебуває в українському консульстві, її доля вирішується на найвищому дипломатичному рівні.

Адвокат Марк Фейгін припустив, що спроба затримати Віру в РФ може мати як бюрократичні, так і політичні причини.