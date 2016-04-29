США хочуть підключитися до "нормандського формату" – Чуркін

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постпред РФ в ООН Віталій Чуркін під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Наші американські партнери в двосторонніх контактах переконують нас, що хотіли б внести конструктивний внесок у врегулюванні кризи в Україні і навіть підключитися до «нормандського формату», - заявив він.

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«Однак на практиці, як ми переконувалися вже не раз, їх взаємодія з Києвом має зворотний ефект і призводить до радикалізації позиції української влади, зростання войовничої риторики», - додав Чуркін.

Нагадаємо, постпред РФ в ООН Віталій Чуркін висловив переконання, що поліцейська місія ОБСЄ на Донбасі є варіантом вирішення конфлікту на Донбасі, який не має відношення до реальності.