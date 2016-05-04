Ситник: Генпрокуратура постійно намагається щось знайти проти НАБУ

Про це голова НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Ми почали потроху отримувати справи з ГПУ. Думаю, велику роль тут відіграє тиск громадськості. Тому що раніше у ГПУ придумували відписки, відмовлялися передавати справи, аргументуючи це тим, що "директор НАБУ не є співробітником НАБУ" і таке інше. ГПУ ніяк не може змиритися з тим, що частина її повноважень перейшла до нас", - сказав Ситник.

"Адже раніше, щоб посадити прокурора, вимагалося рішення іншого прокурора, а зараз з'явився орган, що порушив цю гегемонію. Крім того, фігуранти гучних кримінальних справ і ті, хто за ними стоїть, мають гарний доступ до медіаресурсів, бо проти НАБУ регулярно ведуться дискредитуючі інформаційні кампанії", - зауважив Ситник.

"З огляду на ті обставини, про які я говорив раніше, проти нас постійно намагається щось знайти Генпрокуратура. Я бажаю їй успіху, адже це той орган, який тримає нас у тонусі", - наголосив голова НАБУ.

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