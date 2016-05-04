Порошенко підписав закон про надання безоплатних путівок особам, які супроводжують військових у санаторіях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон був проголосований Верховною Радою України 12 квітня 2016 року.

Закон уточнює порядок реалізації військовослужбовцями права на продовження їх лікування у санаторно-курортних закладах, куди їм надається безоплатна путівка після стаціонарного лікування в госпіталях.

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Також закон встановлює, що особам, які супроводжують військовослужбовця, направленого до санаторно-курортного закладу для продовження лікування після лікування в госпіталі, надається право на отримання путівки на безоплатній основі без права на лікування. При цьому передбачається, що особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути інвалід І групи та особа, яка не досягла 16-річного віку.