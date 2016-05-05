Голова МЗС Польщі звинуватив Росію у невиконанні Мінських угод

Про це він сказав 4 травня в інтерв’ю Радіо Свобода після зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки та країн «Східного партнерства» у Празі.

"Україна не може бути винною за невиконання Мінська. Бо головна вина лежить на російській стороні. Росія ж не виходить з Донбасу, Росія не перестає стріляти на Донбасі, Росія не йде з Криму, навіть навпаки, чим далі, то все більше російських озброєнь завозиться до Криму. Тому головна вина лежить на Росії", - заявив Ващиковський.

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Також він зазначив, що "були заклики до України, щоб робила те, що може у втіленні реформ". "Ми говорили про реформи, але вони, однак, повільно просуваються",– сказав Ващиковський.