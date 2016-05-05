Клімкін наголошує на важливості імплементації Угоди про ЗВТ та надання Україні безвізового режиму вже влітку

Про це він сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Вишеградської четвірки та «Східного партнерства», організованій Чеським головуванням у В4, повідомляє прес-служба МЗС.

У зустрічі також взяли участь Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганес Ган, заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Хельга Шмід, представники МЗС Швеції, Нідерландів і Німеччини.

Цьогорічна зустріч була присвячена виконанню зобов'язань, ухвалених під час саміту "Східного партнерства" у Ризі у 2015 році.

Читайте такожГолова МЗС Угорщини: Україна має негайно отримати безвізовий режим

«Учасники обговорили нагальні потреби та очікування країн-учасниць «Східного партнерства» від реалізації цієї програми в подальшому. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо нинішньої безпекової ситуації у Східній Європі», - йдеться у повідомленні.

Клімкін також відзначив наявність численних викликів і загроз міжнародній системі безпеки, серед яких міжнародний тероризм, гібридні війни, регіональні конфлікти тощо. Окрема увага була приділена питанню виконання Мінських домовленостей, перспективам стабілізації безпекової ситуації на Донбасі та ролі Росії в цьому процесі.

Читайте також"Вишеградська четвірка" надасть повну підтримку безвізовому режиму України з ЄС - Клімкін

Як повідомляв УНІАН, 4 травня міністр закордонних справ України перебуває з робочим візитом у Чеській Республіці, в рамках якого провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми закордонними колегами.