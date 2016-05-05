Заступник голови Меджлісу опублікував безграмотне рішення окупантів про його заборону

Повний текст рішення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Майже весь день у суді. Тільки ввечері вдалося, нарешті, отримати рішення... Знайомтесь - рішення про заборону Меджлісу, черговий приклад російського "правосуддя", - написав Джелял.

Він констатував, що "нічого з наших доводів суд не врахував".

"Наша команда готуватиме апеляцію, після чого ми усіх поінформуємо про основні тези наших заперечень. Але дещо мені особливо "сподобалося". Хоча ми фактично проводили лікнеп для учасників судового процесу з питань системи національного самоврядування кримськотатарського народу, вони вважали себе найкращими експертами у цій темі", - написав заступник голови Меджлісу.

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Зокрема в рішенні самозваного "суду" зазначається, що рішення про створення Меджлісу кримськотатарського народу нібито було прийнято 19 червня 2013 року на VI Курултаї.

"Ну, по-перше, рішення про створення Меджлісу було прийнято 28.06.1991 р. на першій сесії II Курултаю кримськотатарського народу і прописано в Декларації про національний суверенітет кримськотатарського народу", - зазначив у свою чергу Джелял.

При цьому в зазначену дату 19 червня 2013 року, за його словами, сесія Курултаю не проводилася.

"По-третє, голова Меджлісу і новий склад Меджлісу були обрані 27-28 жовтня, на 1-ї сесії VI-го Курултаю кримськотатарського народу. І ось таких перлів греблю гати. Моя впевненість в тому, що суд лише повинен був забезпечити видимість правосуддя, тільки підтвердилася настільки безграмотним рішенням", - уклав він.

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З тексту рішення також, зокрема, випливає, що самозваний "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська, яка звернулася з позовом про заборону Меджлісу, вказала, що той у лютому 2004 року "організував акцію зі знищення майна православного Свято-Успенсого монастиря в м. Бахчисараї".