З наступного пленарного тижня депутатам зніматимуть зарплату за прогули - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації основних положень змін до регламенту ВР.

За словами спікера, часто буває складно “переконати депутатів працювати”.

Водночас, на переконання Парубія, більшість депутатів є "працездатними, відданими і ідейними людьми".

“На жаль, є частина тих, які просто хронічно не відвідують сесію. І від того ми маємо деякі дні просто порожні”, - сказав Парубій.

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Він повідомив, що "за розпорядженням, фактично, вже з наступного пленарного тижня за невідвідування сесії буде просто зніматися заробітна плата”.

“Якщо депутат не буде на робочому місці під час реєстрації, заробітна плата просто за той день не буде нараховуватися”, - пояснив спікер.

Парубій додав, що фракції і апарат парламенту вже передали список депутатів, які найчастіше відсутні на засіданнях.