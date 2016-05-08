Меджліс кримськотатарського народу закликає ЄС ввести ембарго на російську нафту

Меджліс кримськотатарського народу закликає країни ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема, розглянути питання про тимчасове ембарго на російську нафту.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав в ефірі Громадського.

«На тлі посилення репресій проти кримських татар наше завдання – зробити так, щоб міжнародна спільнота схилялась до більш жорстких санкцій проти Росії», – сказав він.

За його словами, Меджліс закликає відключити РФ від міжнародної банківської системи SWIFT і ввести ембарго на поставки нафти.

«Ми закликаємо до вимкнення банківської системи SWIFT. Я також говорив про те, щоб європейські країни розглядали питання щодо можливого, хоча б тимчасового, ембарго на енергоносії з Росії, зокрема, на нафту», – повідомив Чубаров.

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Зазначається, що Європейський парламент має намір провести дебати й ухвалити резолюцію щодо порушення прав кримських татар із боку Росії на своєму засіданні 12 травня. У порядку денному заплановані дебати з питань порушень прав людини, демократії та верховенства права щодо татар у тимчасово окупованому Росією Криму.