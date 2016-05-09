Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві (фоторепортаж)
11:38, 09 травня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко зранку 9 травня поклав квіти до могили Невідомого солдата в Парку Слави в Києві.
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії також взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій та Київський міський голова Віталій Кличко.
Також у покладанні взяли участь ветерани, представники духовенства та політики.
Після покладання квітів оркестр виконав Гімн України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
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