Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві (фоторепортаж)

11:38, 09 травня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко зранку 9 травня поклав квіти до могили Невідомого солдата в Парку Слави в Києві.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії також взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій та Київський міський голова Віталій Кличко.

Також у покладанні взяли участь ветерани, представники духовенства та політики.

Після покладання квітів оркестр виконав Гімн України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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