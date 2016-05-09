Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії також взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій та Київський міський голова Віталій Кличко.

Також у покладанні взяли участь ветерани, представники духовенства та політики.

Після покладання квітів оркестр виконав Гімн України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.