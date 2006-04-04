«Южная Пальмира» вирушила до Стамбула

Рейсом за маршрутом Одеса-Стамбул, який виконує пасажирський теплохід «Южная Пальмира», вчора в Одеському морському порту відкрився морський круїзний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції на борту судна директор з маркетингу і розвитку судноплавної компанії «Укрферрі» Роман МОРГЕНШТЕРН заявив, що «це перший рейс нового пасажирського судна, придбаного судноплавною компанією».

«Я сподіваюся, - додав Р.МОРГЕНШТЕРН, - що цей день стане відправною точкою поступового відродження Чорноморського пасажирського флоту. Після 15 років складного періоду, нарешті з`явилося сучасне комфортабельне судно, яке працюватиме з базовим портом «Одеса» на регулярній лінії «Одеса-Стамбул».

За словами директора компанії, можливо, судно використовуватиметься і на інших круїзних лініях, оскільки мета «Укрферрі» - відродження кращих традицій вітчизняного пасажирського флоту. Р.МОРГЕНШТЕРН наголосив, що компанія сподівається, що «Южная Пальмира» користуватиметься популярністю не лише у одеситів, але й у всіх жителів України, Росії, Білорусі та інших країн, які традиційної користувалися круїзними лініями з Одеси.

Генеральний консул Туреччини в Одесі Ренан ШЕКЕРОГЛОУ в свою чергу заявив, що компанія «Укрферрі» робить вагомий внесок у розвиток морського сполучення і транспортних перевезень між Україною і Туреччиною. «Діяльність компанії показує, - додав він, - що Чорне море не тільки роз`єднує, але й може служити об`єднуючим чинником».

Довідка УНІАН. СК «Укрферрі» придбала теплохід «Филезия» у польської компанії «Полферрі» в 2005 році. В Одесі судно одержало назву «Южная Пальмира». Теплохід ремонтувався на Одеському судоремонтному заводі «Україна» і Чорноморському суднобудівельному заводі. Пасажиромісткість судна збільшена з 450 до 534 місць. Дві автомобільні палуби судна вміщують 270 легкових автомобілів або 25 вантажних автотрейлерів. «Лайнер у дуже доброму стані», - наголосив на зустрічі з журналістами старший пасажирський помічник теплохода Олександр ДУДОЛАДОВ.

На думку Р.МОРГЕНШТЕРНА, судна подібного класу окупають себе за 7-10 років, проте маркетологи «Укрферрі» вважають, що окупність теплоходу «Южная Пальмира», зокрема, може бути скорочена за рахунок популярного круїзного маршруту і м`якої тарифної політики. Середня ціна квитка на теплохід за маршрутом «Одеса-Стамбул» - 220-280 доларів США.