Нардепа від БПП Паламарчука звинувачують у рейдерському захопленні підприємств іноземних інвесторів в Херсонській області

Засновники та інвестори «Харистрона» і «Глобал-Інвест» іноземні громадяни – Туреччини і США. За роки роботи в Україні вони створили міцну матеріальну базу і робочі місця. «Місцеві правоохоронні органи, за словами працівників підприємств, фабрикуючи кримінальні справи за допомогою одного з колишніх інвесторів Гумуштекіна Халдуна, і за вказівкою народного депутата Миколи Паламарчука заблокували роботу фірм, а також викрали дорогу сільськогосподарську техніку», - йдеться в заяві трудових колектив ПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Інвест». Місцеві жителі вкрай стурбовані тим, що залишаться без роботи, адже на цих підприємствах працевлаштовано майже все село... Вони написали відкритий лист на ім'я Президента України Петра Порошенка, (тоді ще спікера ВР) Володимира Гройсмана та лідера блоку БПП – «Солідарність» Віталія Кличка з проханням вивчити діяльність свого однопартійця.

В документі, зокрема, говориться, що, виконуючи вказівки Паламарчука, заступник керівника Геничеської прокуратури Херсонської області Костянтин Петренко, начальник Чаплинського відділення поліції Ігор Стадник та перший заступник прокурора Херсонської області Сергій Циганка фабрикували кримінальні справи стосовно засновника підприємства Ахмета Кодана, який викупив частку у Гумуштекіна Халдуна і протягом 10 років інвестував власні кошти в розвиток бізнесу.

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Постановою Чаплинського районного суду заарештовано все майно «Харистрон», включаючи сільгосп техніку і урожай, вилучено та передано на зберігання Гумуштекіну Халдуну. На початку березня з приватного підприємства «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Інвест», було викрадено 8 одиниць сільськогосподарської техніки на суму близько 10 млн гривень. На територію підприємства незаконно проникли невідомі люди у військовій формі з вогнепальною зброєю, не надавши жодних документів, не пред'явивши посвідчень. На формі деяких з них були нашивки «Батальйону Херсон».

Заяву за цим фактом зареєстрували і відкрили кримінальне провадження. Люди чітко вказали на особи злодіїв із зазначенням місцезнаходження викраденої техніки. Поліція завзято відмовляється діяти за нормами Кримінального процесуального кодексу України. За весь цей час ніхто не зібрав речові докази, не допитав свідків.

На знак протесту мешканці Надіївки перекривали трасу Чаплинка - Асканія Нова. Адже без техніки вони не змогли розпочати посівну! Приходили селяни і під стіни Чаплинського відділу поліції і в районну прокуратуру.

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Депутат Паламарчук і його помічник Павловський відкрито і публічно заявляють про свою підтримку інтересів Гумуштекіна Халдуна, нібито «обманутої» людини. Однак, в результаті, діяльність підприємств зупинена постійними слідчими діями, бюджет у такий скрутний час не поповнюється, люди просто виживають без заробітної плати. У своїй відкритій заяві селяни просять створити комісію для вивчення питання зловживання своїм службовим становищем депутатом Паламарчуком, його помічником Павловським, а також співробітників місцевої поліції і прокуратури.